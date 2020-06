Razzismo: Ceccardi (Lega), ‘anche cancellare storia è una piaga’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La morte di un uomo in seguito a violenza merita giustizia: così, giustamente, tutto il mondo si unisce al cordoglio per la morte di George Floyd. Ma per la stampa internazionale e mainstream forse alcune vite valgono meno di altre: è il caso di David Dorn, afroamericano di 77 anni e ufficiale della polizia in pensione, morto il 2 giugno in diretta Facebook mentre cercava di difendere il negozio di un suo amico dall’assalto dei manifestanti a St. Louis. Anche lui era nero e innocente: per la sua morte però nessuna marcia, nessuna protesta, né indignazione”. Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo.