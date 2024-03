Rc auto, a gennaio il prezzo medio in Italia cresciuto del 7,5% : tra Napoli e Aosta 250 euro di diferrenza

Per i contratti sottoscritti nel mese di gennaio 2024, l’indagine Ivass sui prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto evidenzia che il prezzo medio dell’r.c. auto è di 389 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini reali, l’aumento è del +6,7%. I prezzi medi sono ancora inferiori al periodo pre-pandemico (406 euro a gennaio 2019). Le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +3,3% (Catanzaro) e il +10,0% (Alessandria). Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 250 euro, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente; Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è del 10,4%.