Rc auto: a ottobre 416 € il prezzo medio (+7,2% su anno). Cresce il differenziale di premio Napoli-Aosta

Il prezzo medio dell’Rc auto e’ di 416 euro (414 euro a settembre 2024), in aumento su base annua del +7,2% (+6,8% a settembre 2024) in termini nominali (+6,3% in termini reali). E’ quanto emerge dall’indagine Iper dell’Ivass sui prezzi effettivi della Rc auto a ottobre 2024. Tutte le province italiane, evidenzia l’indagine, registrano incrementi di prezzo su base annua, compresi tra il +1,5% di Reggio Calabria e il +11,5% di Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta e’ di 267 euro, in aumento del +11,7% su base annua e in riduzione del 41,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, precisa l’Ivass, l’incremento di prezzo medio e’ del +10,3%, a fronte di un aumento del +6,4% per gli assicurati in prima classe.