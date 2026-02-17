Rc auto, assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi in garage. Coviello: Una rivoluzione

L’assicurazione Rc auto si prepara a cambiare pelle. E stavolta non riguarda chi guida, ma anche chi lascia il veicolo fermo in garage. Con il recepimento della Direttiva Ue 2021/2118, il Governo introduce l’obbligo di copertura assicurativa anche per i mezzi non circolanti, superando la distinzione tra rischio dinamico e rischio statico.

A spiegarne la portata è Angelo Coviello, amministratore delegato di Igb Broker: “L’estensione dell’obbligo ai veicoli fermi o inattivi segnerà un cambiamento significativo nel quadro normativo italiano della responsabilità civile auto”.

Obbligo assicurativo anche nei garage privati

La misura è contenuta in un decreto legislativo già approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento. Se confermata, imporrà la copertura assicurativa per auto, moto e altri veicoli parcheggiati in box, cortili o aree private. Non sarà più possibile tenere un mezzo senza polizza solo perché non viene utilizzato.

L’unica deroga riguarderà i veicoli “realmente inutilizzabili”, ossia ridotti a rottame o privi di motore e di parti essenziali che ne impediscano la potenziale circolazione. Non basterà togliere ruote o batteria: se i componenti sono facilmente reperibili e reinstallabili, il mezzo resterà considerato potenzialmente utilizzabile e quindi soggetto all’obbligo assicurativo.

Per Coviello “non si tratta di un semplice adeguamento formale a una direttiva europea, ma di un cambiamento che incide sulla responsabilità del proprietario a prescindere dall’uso effettivo del veicolo”. L’obbligo, aggiunge, “modificherà la percezione del rischio statico e introdurrà un paradigma di tutela verso terzi più coerente con l’evoluzione della mobilità e della responsabilità civile”.

Polizze più flessibili per usi stagionali

Accanto all’estensione dell’obbligo, il decreto apre a una novità attesa da tempo: la possibilità di stipulare polizze di durata inferiore all’anno per i veicoli a uso stagionale.

“Potrebbe essere un beneficio concreto per i possessori di moto e mezzi utilizzati solo in determinati periodi dell’anno”, osserva Coviello. Finora la normativa prevedeva una durata minima annuale per le polizze Rc obbligatorie, con la sola possibilità di sospensione e recupero dei mesi non utilizzati. La nuova disciplina potrebbe rendere le coperture più aderenti alle reali esigenze di utilizzo.

Focus su veicoli storici e collezionistici

Un altro fronte riguarda i veicoli d’epoca e quelli non tradizionalmente destinati alla circolazione. Il decreto distingue tra rischio statico, legato alla semplice stazionatura, e rischio dinamico, connesso alla circolazione su strada, aprendo alla possibilità di soluzioni assicurative dedicate.

Il tema interessa anche mezzi esposti in musei o collezioni private. “Questa distinzione potrebbe favorire prodotti assicurativi più calibrati, capaci di rispondere alle specificità di segmenti finora poco considerati, come le auto storiche o i veicoli da collezione”, sottolinea Coviello.

Nuova Rc per manifestazioni motoristiche e poteri rafforzati all’Ivass

Tra le novità anche l’introduzione di una polizza Rc generale per manifestazioni motoristiche organizzate, alternativa alla tradizionale responsabilità civile per eventi sportivi automobilistici. Gli organizzatori potranno scegliere coperture più adatte alle caratteristiche dell’evento.

Sul piano istituzionale, il testo rafforza i poteri dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in materia di banca dati dell’attestato di rischio. L’obiettivo è migliorare l’informazione sulla sinistrosità e la qualità dei dati disponibili, senza nuovi oneri per lo Stato. L’Autorità potrà definire informazioni aggiuntive rispetto al modello europeo.

“Gli effetti della riforma – conclude Coviello – si rifletteranno su operatori assicurativi, gestori di flotte, collezionisti e su tutti i proprietari di veicoli. Il mercato dovrà attrezzarsi con soluzioni chiare e trasparenti per accompagnare la transizione verso le nuove regole”.

Il decreto è ora all’esame delle Camere per l’approvazione definitiva. L’entrata in vigore scatterà al termine dell’iter parlamentare.