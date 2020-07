Rc Auto, calano i prezzi ma nel Sud resta più cara che al Nord. A Napoli costa 222 euro di più che ad Aosta

I prezzi della garanzia Rc auto continuano a essere molto eterogenei tra le province. E’ quanto emerge dal Bollettino statistico Iper dell’Ivass che sottolinea come il differenziale di premio tra Napoli e Aosta sia pari a 222 euro (468 euro rispetto a 246 euro), anche se in flessione del -5,7% su base annua. Nell’ultimo anno sull’intero territorio italiano non vi sono stati aumenti del premio medio, tuttavia al Sud il livello medio dei prezzi e’ ancora generalmente superiore rispetto al resto del Paese. In oltre meta’ delle province (68 su 107) le diminuzioni di prezzi sono superiori al 2 per cento; 3 province presentano riduzioni superiori al 6 per cento (Crotone, Vibo Valentia e Caltanissetta). Il rafforzamento del trend di diminuzione dei prezzi e’ evidente dal raffronto con le variazioni percentuali dell’anno precedente quando si riscontravano lievi aumenti di prezzo in circa un terzo delle province (33 su 107 – situate al Nord e al Centro Italia).