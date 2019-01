RC auto, cause pendenti per oltre 6 miliardi. A Napoli il record delle frodi: l’allarme di Coviello

“L’ultimo Bollettino Statistico Ivass sul contenzioso Rc auto e natanti pubblicato nell’aprile 2018 evidenzia che al 31 dicembre 2016 sono circa 250 mila cause pendenti in ambito assicurativo per un importo a riserva pari a 6,85 miliardi di euro, con un peso del 35% della riserva sinistri complessiva dei rami Rc auto, che penalizzano certamente assicurati e danneggiati, dimostrano la significativa conflittualità che persiste nel settore dell’assicurazione obbligatoria Rc auto”.

E’ il grido d’allarme lanciato dal massimo esperto in frodi assicurative Antonio Coviello, professore di Marketing ssicurativo nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e ricercatore dell’Iriss-Cnr, che è tra gli attesi relatori del convegno “Contenzioso e frodi assicurative”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati martedì 15 gennaio 2019 presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, unitamente a personalità del settore quali Carmine D’Antonio dell’IVASS, Umberto Guidoni dell’Ania, Alfredo Vespaziani e Fabiola Cipolloni della Consap e Giuseppe Cimmarotta della DDA di Napoli.

“Il numero complessivo delle cause civili pendenti nel settore assicurativo alla fine del 2016 risulta pari a 244.914, oltre quelle penali che sono 2.424. Ma tali dati non comprendono le cause pendenti riguardanti i sinistri delle compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa, i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e il contenzioso penale relativo all’attività antifrode, che sono

elevatissime”, avverte Coviello.

“Nonostante il calo in valore assoluto, la frequenza del numero delle cause sui sinistri a riserva è in progressivo aumento – precisa l’esperto – passando dal 18,2% del 2010 al 21,4% del 2016. Il numero dei sinistri riservati in causa sui sinistri denunciati nell’esercizio si attesta nel 2016 al 9,8%, una percentuale molto elevata rispetto agli esercizi precedenti (6,5% in media nel periodo 2007-2009).

Il riservato medio è pari a 24.717 euro per le cause civili di I grado e 45.526 Euro per quelle di II e III grado. La crescita nel tempo del riservato medio per le cause, ricorda l’Ivass nella sua relazione annuale, “fornisce evidenza dell’aumento dei costi dei sinistri, che intuitivamente influenza il processo di tariffazione”.

“Controversie concernenti la liquidazione dei sinistri, l’attribuzione della responsabilità, la quantificazione del danno, ovvero rifiuti da parte delle imprese a concedere l’accesso agli atti del fascicolo del sinistro trattato, sono tra i tanti problemi irrisolti nel complicato ramo, che necessita un cambio di passo. La eccessiva durata dei processi, inoltre, determina da un lato forti disagi per i danneggiati

e, dall’altro, una lievitazione dei costi. Si registrano a Napoli

inoltre i record nazionali di livello dei premi e frodi assicurative. Questi risultano essere i nodi di una complicata vicenda economica che ormai ha raggiunto livelli insostenibili e che si riflette necessariamente e negativamente sui consumatori-assicurati onesti”, ha chiosato l’esperto Coviello.