RC Auto in Italia, ancora troppe differenze tra Nord e Sud del Paese

Il settore delle assicurazioni auto ha subito, in questi ultimi anni, un forte cambiamento sulla spinta delle nuove direttive europee, ma anche grazie al processo di liberalizzazione e digitalizzazione in corso.

Nonostante questi passi avanti, esistono ancora forti divari sul premio pagato per l’obbligatoria responsabilità civile tra Nord e Sud del Paese.

Queste disparità sono ancora presenti nonostante le continue indicazioni emanate a livello europeo indichino che il premio assicurativo deve essere uniforme in tutti i vari stati dell’Unione Europea, ma nel nostro paese sono in vigore ancora differenze anche tra le singole città.

Come accade ormai da decenni, è possibile riscontrare preventivi differenti tra Nord e Sud dell’Italia, che dimostra come a parità di età dell’assicurato e di veicolo, le condizioni assicurative in Trentino Alto Adige siano differenti da quelle della Campania.

L'unica soluzione a oggi, per le regioni più svantaggiate, per stipulare un'assicurazione auto conveniente è quella di affidarsi a compagnie dirette, in grado di garantire dei premi assicurativi competitivi e che annoverano tutte le principali garanzie e assistenza necessarie.

A parte il discorso di come risparmiare sul premio RC Auto, questa differenza di prezzo è legata principalmente al tasso d’incidentalità presente nelle varie Regioni Italiane, ma anche alla frequenza degli episodi di frodi che sono riscontrati.

Dati statistici indicano che in certe regioni è più alta la percentuale di automobilisti che circola senza l’obbligatoria copertura assicurativa, generando un pericolo elevato, ma anche una maggiore spesa, a chi invece la RC Auto la versa regolarmente.

La regione italiana più cara quando si parla di assicurazioni è sicuramente la Campania, dove un premio medio per la responsabilità civile costa 935 euro, con un picco di 1014 euro nella città di Caserta.

Il Trentino Alto Adige è la regione in cui si registrano premi più bassi, in particolare è la città di Aosta con i suoi 360 euro a detenere il primato per la RC Auto meno cara.

Un divario, tra queste due realtà, superiore all’80%, che non sembra giustificato tenendo conto della situazione generale europea che volge verso un’equa uniformità del costo delle polizze assicurative.

Le associazioni di categoria spingono per un intervento governativo che vada a risolvere la questione, rilevando come anche le RC Auto meno care abbiano un costo superiore a quello riscontrato mediamente a livello europeo.

Alcune proposte sono state portate al tavolo delle varie Commissioni governative, come l’introduzione dell’obbligo di scatola nera, un sistema che porterebbe da una parte un maggior controllo sull’assicurato da parte delle compagnie, ma anche un maggior risparmio nel premio finale per il guidatore.