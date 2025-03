Rc auto, premi in aumento

ROMA (ITALPRESS) – I prezzi dei premi per le assicurazioni Rc auto sono aumentati in media del 12% tra gennaio 2021 e luglio 2024. E’ quanto emerge dal Quaderno Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nel quale si sottolinea che il dato è legato all’impennata dell’inflazione.

Nel periodo 2014-2021 il premio medio della garanzia Rc Auto si era ridotto del 25%. Gli aumenti sono stati eterogenei in funzione delle caratteristiche degli assicurati e della presenza o meno di garanzie accessorie: l’incremento è maggiore per il Centro Italia +15%, segue il Nord mentre la variazione è minore al Sud.

Il premio medio degli assicurati in prima classe del bonus-malus è cresciuto del 13%, mentre l’aumento risulta superiore per gli altri assicurati; i più giovani sono stati maggiormente penalizzati dai rincari Rc auto, con un incremento del 23% per gli under-25 a fronte del +12% per gli over-60.

L’aumento dei premi Rc Auto ha interessato anche gli altri Paesi europei che, come l’Italia, negli ultimi anni hanno risentito dell’aumento dell’inflazione.

