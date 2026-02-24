Rca, cessione del credito e procure all’incasso: i rischi sistemici secondo lo Studio Vizzino

La cessione del credito e le procure all’incasso nel sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica non sono più meri strumenti tecnici. Possono diventare snodi organizzativi capaci di incidere sulla gestione del rischio e sull’equilibrio mutualistico del mercato.

È la tesi al centro dell’analisi firmata dallo Studio Legale Associato Vizzino – con Riccardo Vizzino, anche responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative, Antonella D’Alto, Emma Vizzino e Gianmarco Saporiti – insieme al giurista e saggista Adriano J. Spagnuolo Vigorita, abilitato all’avvocatura.

Cessione del credito: legittima in astratto, ambigua in concreto

Nel sistema r.c.a., la cessione del credito risarcitorio si colloca tra autonomia negoziale e regolazione pubblicistica del rischio. In linea teorica, resta uno strumento pienamente legittimo di circolazione delle situazioni patrimoniali. Ma, inserita in un contesto ad alta regolazione – fondato su mutualizzazione del rischio, procedure liquidative tipizzate e un equilibrio tecnico-economico che supera il singolo rapporto – perde la propria neutralità funzionale.

Il credito da sinistro stradale non è una posizione certa e immediatamente disponibile: dipende dall’accertamento del fatto, della responsabilità, del nesso causale; la sua misura è frutto di valutazioni tecniche; la liquidazione è preceduta da un’istruttoria regolata. La circolazione anticipata del credito introduce così un disallineamento tra titolarità formale e formazione sostanziale della pretesa, incidendo sulla fisiologia del procedimento liquidativo.

La leva organizzativa delle dinamiche antifrode seriali

Il nodo, secondo gli autori, non è la cessione in sé, ma la concentrazione funzionale che essa può determinare. Nel modello ordinario, soggetto danneggiato, quantificatore del danno e percettore delle somme restano distinti o almeno reciprocamente verificabili. Quando la cessione allinea queste funzioni in capo a un unico soggetto o a una filiera coordinata, il procedimento perde trasparenza.

Il rischio cresce quando il cessionario coincide con il riparatore e con chi determina il quantum. In questo scenario, lo stesso soggetto controlla evento economico, rappresentazione tecnica e incasso finale. La verifica diventa autoreferenziale, il controllo causale si indebolisce, il riscontro esterno si riduce drasticamente. Il sinistro resta formalmente individuale, ma la gestione assume caratteri industriali.

La serialità, spiegano gli autori, non nasce dall’evento dannoso, ma dall’organizzazione della sua gestione. Ricorrenza degli stessi operatori, pratiche concentrate nel tempo, standardizzazione delle iniziative: la cessione diventa infrastruttura giuridica di una gestione imprenditoriale del sinistro.

Le evidenze investigative: pattern ricorrenti e indicatori di anomalia

L’analisi richiama risultanze investigative elaborate da imprese assicuratrici su fenomeni di possibile frode legati a cessione del credito e intervento di carrozzerie o soggetti assimilati. Non si tratta di accertamenti giudiziali, ma di strumenti di analisi del rischio fondati su pattern ricorrenti.

Dai casi esaminati emerge un modello operativo caratterizzato da:

acquisizione del sinistro da parte di soggetti terzi rispetto all’assicurato;

rapida cessione del credito a imprese formalmente qualificate come carrozzerie;

gestione centralizzata della documentazione;

pressione verso la liquidazione o escalation procedurale tramite reclami e azioni standardizzate.

Le criticità non si esauriscono nel piano penalistico. Riguardano la legittimazione sostanziale del cessionario, la genuinità del fatto storico, la verificabilità del danno e la trasparenza della gestione.

I report segnalano ricorrenza di cessionari privi di strutture operative coerenti, sedi irreperibili, incoerenze tra oggetto sociale e attività svolta. Sul piano documentale emergono anomalie nei moduli di constatazione amichevole, similitudini calligrafiche, disconoscimenti successivi, incoerenze con dati telematici. Singolarmente non sono prove di frode, ma inserite in contesti seriali assumono valore sintomatico.

Un dato centrale è la plurisinistrosità riferibile agli stessi soggetti, veicoli o cessionari, con sinistri ravvicinati e coinvolgimento di flotte o veicoli a noleggio. La serialità diventa indice strutturale di organizzazione.

Procure all’incasso: mandato ad esigere o cessione mascherata?

Accanto alla cessione, un ruolo cruciale è svolto dalle procure all’incasso rilasciate al difensore. In astratto rientrano nello schema del mandato ad esigere: il credito resta al danneggiato, il legale è legittimato a ricevere la prestazione, l’assicuratore può adempiere con effetti liberatori.

Ma l’analisi invita a guardare alla causa concreta. Quando la procura è irrevocabile, sottrae al cliente un effettivo potere di controllo, attribuisce al difensore disponibilità integrale delle somme, prevede compensi percentuali rigidi e viene utilizzata in modo seriale, la funzione rappresentativa può trasformarsi in concentrazione sostanziale della disponibilità economica del credito.

Particolarmente critiche risultano le modalità di emersione della procura nei rapporti con l’impresa: esibizione solo al momento del pagamento, date non certe, assenza di riferimenti specifici al giudizio. Elementi che incidono sulla valutazione della legittimazione e aumentano il rischio di duplicazioni.

In questo quadro assume rilievo l’art. 1261 c.c., che sancisce la nullità della cessione dei diritti controversi in favore dell’avvocato. La norma, secondo gli autori, impone una lettura sostanziale: non basta evitare la forma tipica della cessione se l’assetto realizza in concreto la concentrazione economica del credito litigioso in capo al difensore.

Dal singolo sinistro al governo strutturale degli strumenti

La conclusione è netta: l’antifrode efficace non coincide con il rifiuto aprioristico degli strumenti né con automatismi liquidativi. Occorre spostare il baricentro dal governo del singolo sinistro al governo strutturale degli istituti che incidono sulla gestione del rischio.

Cessione del credito e procure all’incasso, se inserite in filiere opache, possono generare perdita di tracciabilità, opacizzazione dei flussi finanziari, pagamenti indebiti o non recuperabili, industrializzazione del contenzioso ed erosione dell’equilibrio mutualistico.

Le direttrici operative per le imprese

L’analisi individua alcune linee guida per le imprese assicuratrici:

considerare cessione e procure come fattori autonomi di rischio gestionale;

attivare livelli istruttori rafforzati in presenza di tali strumenti;

mantenere centrale la verificabilità dell’an e del quantum debeatur;

verificare in modo sostanziale requisiti e operatività dei soggetti coinvolti;

controllare titoli rappresentativi e tracciabilità dei flussi;

monitorare serialità e cluster organizzativi con strumenti data-driven;

difendere il principio di verificabilità del fatto storico come presidio antifrode primario.

Il punto non è comprimere la circolazione del credito o il diritto di difesa, ma impedire che strumenti legittimi diventino veicoli di opacità e redistribuzione distorsiva dei costi.