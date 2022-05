RCS Mediagroup, la luce in fondo al tunnel

RCS MediaGroup chiude il primo trimestre 2022 con un Edibtda positivo per 12,3 milioni, in crescita rispetto a 9,8 milioni nel 1° trimestre 2021.

Il risultato netto di gruppo al 31 marzo 2022 è negativo per 0,7 milioni, in miglioramento di 2,5 milioni rispetto al risultato negativo di 3,2 milioni del primo trimestre del 2021. I ricavi consolidati sono pari a 183,6 milioni (174,4 milioni nel 1° trimestre 2021) con ricavi pubblicitari in crescita del 9,2% rispetto al pari periodo 2021.

La Posizione Finanziaria Netta attiva, pari a più 40,7 milioni al 31 marzo 2022, è in miglioramento di 24 milioni rispetto a fine 2021.