Rdc, il ministro Catalfo a Napoli: Abbiamo aiutato 1 mln di famiglie. Vergogna a chi se ne approfitta

“Il reddito di cittadinanza è una misura che ha coperto e aiutato 1 milione di famiglie in Italia e 600mila bambini, ha ridotto la povertà e ha inciso in modo importante sulle disuguaglianze”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, questa mattina a Napoli per la giornata di formazione dei navigator campani. “Quando ci sono delle persone che approfittano di queste misure che sono buone e giuste per i cittadini italiani, allora quelle persone si devono vergognare. A quelle persone – ha aggiunto Catalfo – il reddito non deve essere dato. E’ per questo che esistono i controlli. Se c’è una misura che funziona e aiuta la gente, i nostri cittadini italiani, è giusto che venga messa in atto. Non togliamo l’assegno di invalidità perché ci sono falsi invalidi, piuttosto combattiamo i falsi invalidi”.