Rdc, Lollobrigida “No obbligo a lavoro ma nemmeno diritto a sussidio”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia esiste una consistente offerta di lavoro regolare. Nel contempo, però, centinaia di migliaia di cittadini italiani percepiscono il reddito di cittadinanza giustificato dall’assenza di offerta lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso del Question time alla Camera. “E’ ovvio che nessuno può nè vuole obbligare chi non sceglie queste occupazioni lavorative disponibili per soddisfare le proprie necessità. Allo stesso modo – ha aggiunto – nessuno può pretendere che alla sua legittima scelta corrisponda il diritto di percepire un sussidio sulle spalle di chi decide di contribuire alla crescita economica di questa nazione in linea con la Costituzione. Questo non ce lo possiamo proprio permettere”. Per Lollobrigida “il governo Meloni pensa di investire sulle imprese, creare lavoro, far crescere l’economia, creare ricchezza e quindi poterla redistribuire per i più deboli, anche e soprattutto quelli che non possono lavorare che vanno aiutati più di quanto sia stato fatto in questi anni”.

