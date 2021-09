Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il dibattito sul reddito di cittadinanza è un po’ surreale: in un momento in cui la povertà ha dovuto far di conto con la pandemia, c’è qualcuno che non ha mai lavorato in vita sua, come Salvini, e che dice che bisogna abolirlo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5S al governo, durante il punto stampa stampa al Macfrut 2021 di Rimini.