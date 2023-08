Rdc, Rastrelli (Fdi): Dal Governo Meloni scelte chiare. Manifestazioni legittime se non violente

“Napoli e l’intero Mezzogiorno vivono da lunghissimo tempo un dramma sociale profondo, generato da decenni di pessima amministrazione e di politiche clientelari che hanno sperperato fiumi di risorse pubbliche per un assistenzialismo senza prospettive. Proprio per questo il nostro Governo ha deciso con grande coraggio di invertire drasticamente la rotta sostenendo chi non è in condizioni di lavorare, ma rimuovendo le sacche di parassitismo e puntando ogni sforzo su nuove politiche attive del lavoro”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli, commentando i disordini causati questa mattina a Napoli dai manifestanti ex percettori del Reddito di Cittadinanza.

“Avvertiamo la responsabilità di questa scelta – aggiunge Rastrelli -, e la porteremo fino in fondo, senza farci in alcun modo condizionare da proteste e contestazioni che sono sempre legittime, tranne quando sconfinano in condotte illecite ed atti di violenza che vanno invece immediatamente repressi”.