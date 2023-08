Re Carlo e Camilla in visita in Francia a settembre, quella precedente ea stata rinviata

Re Carlo III e la regina Camilla in Francia da 20 a 22 settembre Re Carlo III e la regina Camilla in Francia da 20 a 22 settembre La visita era stata rinviata la scorsa primavera Roma, 24 ago. (askanews) – Re Carlo III e la regina Camilla effettueranno una visita di Stato in Francia dal 20 al 22 settembre, originariamente prevista per la primavera ma rinviata a causa delle proteste contro la riforma delle pensioni. Lo hanno annunciato oggi Buckingham Palace e l’Eliseo. Come già previsto alla fine di marzo, si recheranno a Parigi e Bordeaux, ha precisato in un comunicato il Palazzo reale. La visita “testimonierà la profondità dei legami storici che uniscono i nostri due Paesi e i nostri due popoli”, ha dichiarato da parte sua la presidenza francese.

“Questa visita celebrerà la storia, i valori e la cultura condivisi del Regno Unito e della Francia”, si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace. La sofferta decisione di rimandare la visita programmata per lo scorso marzo, che doveva essere la prima di Carlo III come sovrano dopo la morte della regina Elisabetta II scomparsa l’8 settembre dell’anno scorso, era stata presa congiuntamente dai governi di Parigi e Londra, su richiesta del presidente Macron, per le proteste di piazza in corso allora. Carlo III si era detto “molto triste” per l’annullamento, alla luce del forte rapporto della monarchia britannica e del Regno Unito con la Francia, durante la visita di Stato in Germania, diventata così la sua prima all’estero. Prima di lui, Elisabetta II, che parlava fluentemente il francese, fece cinque visite di Stato in Francia durante il suo regno, oltre a numerose visite private.