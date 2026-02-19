Re Carlo III arriva all’inaugurazione della London Fashion Week

Uscita in pubblico dopo l’arresto dell’ex principe Andrea

Londra, 19 feb. (askanews) – Uscita in pubblico di Re Carlo III per inaugurare la London Fashion Week, dopo che suo fratello, l’ex principe Andrea, è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta durante il suo mandato come inviato commerciale. Tra la folla riunita davanti all’ingresso in occasione della sfilata dello stilista britannico-nigeriano Tolu Coker una persona ha urlato al monarca: “Come si sente riguardo all’arresto di suo fratello? Ha parlato con suo fratello, Vostra Maestà?”