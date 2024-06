Re Carlo III arriva in carrozza all’ippodromo di Ascot

La settimana delle corse fra alta società, moda, glamour e scommesse

Londra, 18 giu. (askanews) – Fra gli applausi della folla è arrivata all’ippodromo di Ascot la carrozza con re Carlo III e la regina consorte Camilla. È la settimana più importante della stagione delle corse dei cavalli in Gran Bretagna; a Ascot nel Berkshire si distribuiscono premi complessivi per 17,5 milioni di sterline e una vera parata di alta società, scommesse, lusso, moda con il patronato della famiglia reale.Re Carlo dopo la diagnosi di tumore e una operazione ha ripreso la vita pubblica in alcuni selezionati appuntamenti.