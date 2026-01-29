Re-start, via al rilancio dei patrimoni storici aziendali del Sannio: si parte dal “Pesce di Zucchero”

Il rilancio dei patrimoni storici aziendali entra nel vivo anche a Benevento. Venerdì 30 gennaio, alle 11,.15, nella sede di Confindustria Benevento, in piazza Risorgimento 6, è in programma la conferenza stampa di presentazione della prima operazione di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico aziendale realizzata grazie al fondo Re-start.

L’intervento riguarda lo storico Panificio Caruso, conosciuto in città come “Pesce di Zucchero”, realtà attiva da decenni nel settore della panificazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, profondamente radicata nella comunità beneventana.

L’operazione rappresenta un modello innovativo di tutela e rilancio dell’impresa storica, con l’obiettivo di preservarne l’identità produttiva e culturale, accompagnandola in un percorso di continuità e sviluppo.

I protagonisti dell’iniziativa

Alla conferenza stampa interverranno Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, Angelo Moretti, presidente della Fondazione di Comunità, e Antonio Casazza, consigliere della Fondazione di Comunità.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, le finalità del fondo Re-start e il valore strategico della conservazione dei patrimoni aziendali come leva di sviluppo economico e sociale del territorio.