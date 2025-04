Rea (Opi Napoli): Dirigenti per le professioni sanitarie, da Postiglione un passo importante

“Un passo importante verso il concreto riconoscimento delle competenze e del ruolo strategico delle professioni sanitarie, e degli infermieri in particolare, a beneficio dell’intero sistema salute”. Ha commentato cosi Teresa Rea, presidente dell’Opi Napoli, la nota diramata ieri dal Direttore Generale Antonio Postiglione, responsabile per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale della Campania, con la quale sollecita i direttori generali delle Asl, delle aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie e Ircs, in merito al “reclutamento di personale per la dirigenza delle professioni sanitarie”. “Abbiamo particolarmente apprezzato e accogliamo con sentita riconoscenza l’accelerazione che il Direttore ha impresso ad un provvedimento per il quale ci battiamo da anni e per il quale lo stesso presidente Vincenzo De Luca aveva assunto pubblico impegno. Consideriamo questo atto – continua la nota della presidente Rea – un riconoscimento alla professionalità e all’abnegazione al lavoro che gli infermieri hanno da sempre dimostrato, superando gravi criticità di organici e carichi di lavoro onerosi. Cionondimeno – aggiunge la Rea – sentiamo di esprimere al Direttore Generale, Antonio Postiglione il nostro vivo compiacimento, anche per le parole di stima e apprezzamento che accompagnano la nota. Riteniamo che questo ulteriore passo in avanti nelle relazioni istituzionali tra professioni e Ente Regione non possa che portare giovamento al continuo miglioramento del Servizio sanitario regionale e alle imminenti sfide che attendono noi tutti, a cominciare dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Un ulteriore ringraziamento – dice infine la Presidente degli infermieri di Napoli – mi sento di dover esprimere all’impegno continuo e decisivo svolto a questo fine dalla vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino.”