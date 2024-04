ReadytoScale, via alle candidature: accelerazione per startup 4.0 e deep-tech

Il progetto Ready2Scale ha aperto un nuovo bando con l’obiettivo di collegare gli ecosistemi delle start-up digitali e deep-tech attraverso un programma di accelerazione.

Il programma di accelerazione, dalla durata di 6 mesi, fornisce una serie di servizi formativi a 25 start-up che riceveranno un piano di sviluppo individuale che soddisfi le loro esigenze e li aiuti a superare sfide specifiche.

Possono partecipare start-up digitali e deep-tech con sede in uno Stato membro dell’Ue (compresi paesi e territori d’oltremare o PTOM) o in un paese extra Ue ammissibile, compresi i paesi associati, con un TRL5 o superiore, che offrono soluzioni per la neutralità climatica, l’economia digitale e circolare, l’industria pulita e lo sviluppo tecnologico incentrato sull’utente.

Il programma offre un supporto finanziario fino a 60.000 euro; workshop e seminari internazionali che si concentrano sull’ecosistema delle deep-tech; formazione sugli investimenti; possibilità di incontrare investitori.

La call prevede due scadenze: il 15 maggio 2024 e il 30 novembre 2024.