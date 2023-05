Real Cappella di San Gennaro, ecco il Luca Giordano restaurato. Martedì 6 giugno la presentazione

Martedì 6 giugno alle ore 11 nella Sacrestia della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (ingresso dal Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo, 149) si terrà la presentazione di “Luca Giordano. Il restauro dei rami per la Nova Sacristia” a cura di Laura Giusti.

Interverranno Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro e Laura Giusti Curatrice del Museo del Tesoro di San Gennaro.

Si potrà ammirare in anteprima il restauro delle quattro opere che Luca Giordano realizzò per la Deputazione nel 1668, custodite nella Sacrestia della Cappella di San Gennaro.

Le opere saranno esposte al pubblico dal prossimo 8 giugno.