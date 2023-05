Real Circolo Francesco II di Borbone a sostegno del Centro Ustioni del Pausilipon

Un nuovo progetto per il Real Circolo Francesco II di Borbone in favore dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon per la realizzazione del “Centro Ustioni Pediatrico”.

Un piano di grande impegno umano e sociale, evidenziano i promotori, che, grazie all’organizzazione di un gala di beneficenza il prossimo 11 maggio (ore 20.30) nel Circolo Nazionale dell’Unione, vede il Real Circolo e il Corpo Internazionale di Soccorso Odv, sostenere la nascita del primo Centro Ustioni Pediatrico del Sud Italia nell’Azienda Ospedaliera

“Il Real Circolo Francesco II di Borbone – spiega il presidente Paolo Rivelli – è un sodalizio attivo da più di due lustri, impegnato sul fronte culturale, per la rivalutazione della storia del Sud e delle sue tradizioni, e su quello della solidarietà. La Delegazione della Campania del Real Circolo ha svolto da sempre un’importante attività di penetrazione sul territorio, che è parte del nostro successo ed oggi, nello spirito di Francesco II, ha deciso di puntare su un progetto ambizioso raccogliendo l’appello di Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono”.

Il nuovo “Centro Ustioni Pediatrico” è stato progettato al primo piano del Padiglione Torre partendo dai requisiti minimi infrastrutturali per un Centro Ustioni in accordo alle linee guida EBA. Questo centro, si evidenzia, “permetterà a tanti bambini di curarsi vicino casa ed eviterà costosi trasferimenti”. “Il Real Circolo Francesco II di Borbone con il Corpo Internazionale di Soccorso OdV – aggiunge Rivelli – ha organizzato il gala di beneficenza, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon. Serve l’aiuto di tutti e per questo si è mobilitato anche il nostro presidente onorario, il capo della Real Casa delle Due Sicilie, don Pedro di Borbone, che sarà èresente accompagnato da Don Jaime e Donna Charlotte di Borbone delle Due Sicilie”. “Chiediamo di presenziare al gala, acquistando i biglietti e invitando gli amici, oppure, di supportare la causa con una donazione utilizzando l’Iban IT75P0514203419CC1181075123, Banca di Credito Popolare con la causale: Gala 11 maggio 2023 Centro Ustioni”.