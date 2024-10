Real diserta pallone d’oro, Vinicius: “Lo rifarei ancora”

Roma, 29 ott. (askanews) – Decisione clamorosa del Real Madrid che ha deciso di disertare la cerimonia del Pallone d’Oro. L’aereo della delegazione dei Blancos che avrebbe dovuto recarsi a Parigi, partendo dall’aeroporto Adolfo Suarez di Barajas, per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, non è più partito. Il Real ha infatti deciso di non prendere parte alla cerimonia dopo che al presidente del Real Florentino Perez e al suo entourage è arrivata la notizia che il premio di ‘France Football’ non sarebbe stato vinto da Vinicius Junior, giocatore delle ‘merengues’. Il Pallone d’Oro, alla fine, è stato vinto da Rodri. Al termine della cerimonia, il grande assente Vinicius ha scritto su X: “Lo farei altre dieci volte se necessario, sono impreparati”, riferendosi al fatto che non si è pentito di avere disertato la cerimonia. A sostegno del brasiliano, anche il suo compagno di squadra Camavinga: “Fratello tu sei il miglior giocatore del mondo – ha scritto su X – e nessun premio può dire il contrario”. Con il presidente del club spagnolo e Vinicius si sarebbero recati a Parigi l’allenatore Carlo Ancelotti (che ha vinto il premio di allenatore dell’anno), Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde e Antonio Rudiger.