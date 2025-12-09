Real Estate Revolution inaugura, a Posillipo in Via Manzoni, la nuova boutique agency affiliata a Gabetti

Posillipo si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per il mercato immobiliare. Real Estate Revolution ha inaugurato giovedì 4 dicembre la sua boutique agency Gabetti in Via Manzoni 113 a Posillipo, rafforzando la propria presenza nelle zone più esclusive di Napoli attraverso un format che unisce competenza immobiliare, visione imprenditoriale e qualità del servizio.

Con oltre 15 anni di esperienza, Real Estate Revolution ha costruito sotto la guida di Fabio Ciccarelli un network di cinque sedi Gabetti sul territorio napoletano, di cui tre collocate in posizioni strategiche nei quartieri più ricercati della città. Il gruppo presidia l’intero mercato residenziale, con una forte specializzazione negli immobili di pregio e nelle proprietà situate in località iconiche come Capri e la Costiera Amalfitana.

Real Estate Revolution è l’unico hub a Napoli dotato di un reparto interno dedicato alla direzione artistica dei progetti di alto profilo. Architetti, designer, video-maker e professionisti del marketing collaborano stabilmente per costruire narrazioni, produzioni visive e materiali capaci di valorizzare gli immobili secondo standard internazionali.

“Se per molti ‘la mosca bianca’ non esiste, per noi è l’unica cosa che merita di essere cercata. È su questa ricerca dell’unicità, rara, autentica, distintiva, che si fonda il nostro valore aggiunto”, spiega Fabio Ciccarelli.

La nuova boutique celebra inoltre un passaggio significativo nella crescita del gruppo: l’ingresso come socio di Salvatore Mancinelli, già figura chiave della struttura anche nella veste d’imprenditore. Un riconoscimento al talento, alla dedizione e alla visione condivisa che hanno contribuito ad alimentare l’evoluzione della nostra realtà.

L’inaugurazione della boutique ha celebrato questa nuova apertura con una serata dedicata alla relazione, alla cultura del territorio e alla collaborazione con alcune realtà d’eccellenza della città.

L’evento ha visto la partecipazione di partner selezionati:

Food & Catering: Punto Nave con il brand ILove Eventi ha curato l’esperienza gastronomica della serata.

Arte: mostra dell’artista napoletana Chiara di Donato.

Beneficenza: Fondazione Santobono Pausilipon, alla quale è stata devoluta simbolicamente una donazione per ogni partecipante.

Con l’apertura della boutique prende forma anche un nuovo format di eventi firmato Real Estate Revolution. Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 18 dicembre presso l’headquarters del gruppo in Via dei Mille 13, Napoli, in una serata dedicata alla relazione, alla cultura del territorio e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Ogni iniziativa del gruppo sarà accompagnata da un gesto concreto: Real Estate Revolution sosterrà la Fondazione Santobono Pausilipon, devolvendo una donazione per ogni partecipante agli eventi organizzati. Un modo semplice ma significativo per unire estetica, relazione e responsabilità sociale.

Real Estate Revolution continua così a consolidare un ecosistema immobiliare che supera i confini dell’intermediazione tradizionale, fondato su qualità, etica professionale e un modello di servizio che mette al centro il valore delle persone e delle proprietà più rappresentative del territorio.