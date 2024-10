Realized, primo evento aziendale all’Agorà Morelli

L’Agorà Morelli di Napoli, ha ospitato il primo evento organizzato da “Realized”, azienda leader nel settore energetico L’evento si è svolto nella magnifica cornice dell’Agorà Morelli a Napoli, segnando un momento di celebrazione per i successi raggiunti negli ultimi anni. Il protagonista indiscusso della serata è stato il CEO e fondatore Maurizio Porrino, il cui spirito imprenditoriale e la dedizione al lavoro hanno portato l’azienda a raggiungere traguardi importanti. Porrino ha condiviso con gli ospiti il suo percorso di crescita professionale, rivelando alcuni dei momenti chiave che hanno segnato la nascita e l’evoluzione di Realized.

La serata è stata condotta dai noti presentatori televisivi Fabio Brescia e Ilaria La Mura, che hanno dato il via all’evento con un tono entusiasta e coinvolgente. Nel suo discorso, Maurizio Porrino ha raccontato le origini della sua carriera, iniziata all’età di 18 anni, e il cammino che lo ha portato a gestire uffici sparsi in tutta Italia. “Ho sempre creduto nella meritocrazia e nella fiducia,” ha affermato Porrino. “Il successo non arriva per caso, ma è frutto di scelte ben ponderate e del coraggio di reinventarsi.”

Un momento particolarmente significativo del discorso è stato quando Porrino ha parlato del cambiamento del mercato e delle sfide che ha dovuto affrontare. Ha raccontato come, a un certo punto, i valori tradizionali del mondo imprenditoriale siano stati sostituiti da figure meno competenti e più interessate al profitto immediato, ma che nonostante ciò ha deciso di investire tutto su se stesso e sulla propria visione. “Ho cambiato tutto, collaboratori e target di clienti. Ho puntato sul valore della vendita etica e sul rispetto per i miei clienti,” ha dichiarato con orgoglio.

Tra i momenti più emozionanti della serata, la presenza dei rappresentanti di Audax, il partner ufficiale di Realized, tra cui il direttore commerciale Federico Scuto e i suoi collaboratori Emanuele Bolzoni e Jhonatan Avelino, che hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra le due aziende. Questa sinergia ha permesso a Realized di consolidare la sua presenza nel mercato e di sviluppare strategie innovative, incentrate sulle pubbliche amministrazioni, settore in cui oggi l’azienda è un punto di riferimento.

Non sono mancate le premiazioni durante l’evento. Un tributo speciale è stato riservato alle segretarie Valentina D’Orta e Vittoria Cafiero, per il loro contributo determinante al successo dell’azienda. Inoltre, sono stati promossi alcuni dei dipendenti più meritevoli: Roberto Defendini è stato nominato responsabile di filiale, Filippo Sorrentino ha ricevuto la promozione a supervisor e Paolo De Meo è stato nominato direttore Realized del Centro-Sud.

Tra gli altri premi assegnati, particolarmente apprezzata è stata la consegna

delle auto Volkswagen T-Cross ai vincitori della gara Top Production di maggio-settembre: Roberto Defendini, Antonio Riccio e Paolo De Meo. Quest’ultimo ha ricevuto il suo premio in una cornice spettacolare, accompagnato dall’influencer Martina Imparato e ripreso da un drone durante l’arrivo ai garage, aggiungendo un tocco di glamour all’intera serata.

L’evento si è concluso con un momento di grande emozione: la famiglia di Maurizio Porrino ha voluto rendere omaggio al CEO con una targa di riconoscimento per il suo impegno e l’amore che ha sempre messo nel suo lavoro. Questo gesto simbolico ha rappresentato la perfetta chiusura di una serata dedicata non solo al successo professionale, ma anche ai valori umani che hanno permesso a Porrino di diventare un punto di riferimento nel settore.