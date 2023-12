Realtà estesa, via al progetto Cortex2: sfida da 3 mln per Pmi e Università

Il primo bando del progetto europeo Cortex2 – COoperative Real-Time EXperiences with EXtended reality sulla realtà estesa è online e rimarrà aperto fino al 16 gennaio 2024.

L’obiettivo è co-sviluppare la piattaforma di realtà estesa Cortex2 e dimostrare la replicabilità dei casi d’uso affrontati.

Il bando offre opportunità di coaching e mentoring dedicati, attività di capacity building, accesso ad expertise e risorse e opportunità di commercializzazione delle soluzioni ideate.

La call si articola in due track: Co-sviluppo – il programma prevede un percorso di 9 mesi e cerca startup e PMI tecnologiche per la realizzazione di servizi a valore aggiunto su specifici segmenti di mercato nel contesto di Cortex2; Casi d’uso – il programma della durata di 12 mesi invita ad individuare casi d’uso per l’implementazione di CORTEX2, esplorando quanto sviluppato nella Track 1.

Il budget ammonta a 3.000.000 di euro e permetterà di cofinanziare i 20 team selezionati per la partecipazione:

Lo stanziamento per il Track 1 è di 100.000 euro per progetto e per il Track 2 di 200.000 a progetto.

Possono partecipare al bando le organizzazioni stabilite nell’Unione europea o in uno dei Paesi associati a Horizon Europe.

Il bando è destinato a Pmi, istituti di ricerca e organizzazioni non-profit quali associazioni, ONG, università e fondazioni, che si possono candidare individualmente o in consorzi di massimo due organizzazioni.

Il 6 dicembre 2023 e il 14 dicembre 2023 sono inoltre previsti due webinar informativi.