“Recensioni del Terzo Tipo”, al via su Food Network nuovo format tv

Roma, 22 gen. (askanews) – Ai nastri di partenza Recensioni del Terzo Tipo un nuovo format televisivo in onda su Food Network a partire da venerdì 23 gennaio alle ore 22 con sei imperdibili puntate. Alla “spumeggiante” conduzione di questo nuovo viaggio che esplora il gusto degli italiani, c’è Dj Mitch (Giovanni Mencarelli) , voce storica di Radio 105 e volto televisivo (ex Iena), noto per la sua curiosità e per l’approccio diretto al mondo del food che dichiara:

“Quando ho immaginato Recensioni del Terzo Tipo, non volevo solo un altro programma sul cibo. Volevo creare uno spazio dove si parla di consapevolezza alimentare, di rispetto per le materie prime e di trasparenza tra chi cucina e chi mangia. Oggi più che mai, sapere da dove arriva ciò che mettiamo nel piatto non è un lusso: è un diritto di chi spende. Non giudichiamo il piatto. Raccontiamo la verità e facciamo la recensione che nessuno aveva il coraggio di fare”.

“Mangiare fuori casa è diventato un piccolo lusso – aggiunge Roberto Pascal Pisani – e come per ogni lusso, abbiamo il diritto di sapere esattamente cosa stiamo pagando. Eppure, nella stragrande maggioranza dei casi, quando ci sediamo al tavolo di un ristorante non abbiamo la minima idea della provenienza reale dei prodotti che ci vengono serviti. Crediamo che la trasparenza sugli ingredienti non sia un optional, ma un atto dovuto verso chi paga. E crediamo che per un ristoratore garantire il miglior rapporto qualità-prezzo non sia solo business: è un dovere morale”.

“Un altro aspetto fondamentale di Recensioni del Terzo Tipo – conclude Salvatore Barbato – è la sicurezza alimentare: ad esempio, abbiamo scoperto che per alcuni locali che l’acqua non è solo qualcosa da bere, ma letteralmente da mangiare, presente in ogni preparazione. Il format vuole essere anche una vetrina per valorizzare i ristoranti che dimostrano questa consapevolezza e attenzione al dettaglio”.

In ogni episodio Dj Mitch, sarà affiancato da uno chef o un esperto del settore, tra gli altri lo chef Daniele Rossi, per offrire un’analisi tecnica e immediata dei piatti e dell’esperienza complessiva, indagando sui locali più chiacchierati del web.

Tre ristoranti per episodio, un’analisi approfondita della loro proposta gastronomica e un confronto diretto con le recensioni più negative. Tracciabilità delle materie prime, trasparenza del menu, test sul campo: questa è la Recensione del Terzo Tipo. E alla fine scopriremo chi ha ragione: il cliente deluso o il ristorante accusato?

La prima stagione ci regala sei imperdibili episodi: 23 gennaio, due puntate Pausa Pranzo – Quantità Vs Qualità 30 gennaio Specialisti della Carne 6 febbraio Ristoranti “Fascia Alta” 13 febbraio Ristoranti a Sorpresa 20 febbraio L’abito fa il Ristorante? Recensioni del Terzo Tipo è prodotto da Star-M e Pascal Media Consulting, condotto da Mitch Dj, regia Salvatore Barbato e Giovanni Mencarelli, autori Salvatore Barbato, Giovanni Mencarelli, Roberto Pascal Pisani.