Recital all’Ambasciata di Romania per 14esima edizione Propatria

Roma, 18 set. (askanews) – Il Festival Internazionale Propatria – Giovani Talenti Romeni ritorna nel 2024 con la sua 14esima edizione, continuando la sua tradizione itinerante consolidata negli ultimi anni. L’edizione 2024 inizierà il 18 settembre a Roma, presso l’Ambasciata di Romania in Italia, con un recital della mezzosoprano Roxana Constantinescu, del violista Razvan Popovici e della pianista Mara Dobrescu, nota pianista di origine romena, direttrice artistica del festival dal 2018, stabilita in Francia.

Il concerto segnerà l’inizio della serie di eventi culturali che si susseguiranno in sei paesi, offrendo alle comunità romene in Italia, Francia, Turchia, Germania, Austria e Romania 10 concerti di musica classica, opera e jazz, mostre ed eventi cinematografici, che si svolgeranno tra il 18 settembre e il 28 ottobre 2024.

Con il supporto finanziario del Dipartimento per i Romeni all’Estero, l’edizione di quest’anno mantiene il suo carattere itinerante, offrendo ai romeni all’estero l’opportunità di riconnettersi con la loro identità culturale e linguistica. Il Festival Internazionale Propatria, fondato per evidenziare l’eccellenza dei giovani romeni della diaspora, è diventato un simbolo della promozione dei valori culturali romeni al di fuori dei confini nazionali.

Dalla sua prima edizione internazionale nel 2013, il festival ha ospitato artisti da Francia, Austria, USA, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Italia, Repubblica Moldova e molti altri paesi, molti dei quali premiati con Trofei Propatria e Premi di Eccellenza. Ad oggi, il festival ha ospitato oltre 80 eventi culturali e premiato più di 350 giovani talenti da tutto il mondo.

L’edizione 2024 continuerà a portare diversità ed eccellenza artistica attraverso i suoi concerti, mostre e proiezioni cinematografiche che si svolgeranno in città emblematiche per la diaspora romena: Roma e Milano (Italia), Istanbul (Turchia), Berlino (Germania), Parigi (Francia), Vienna (Austria) e Bucarest (Romania).

Prossima tappa Istanbul il 22 settembre con il concerto jazz con Ramona Horvath, pianista jazz (Romania/Francia), Nicolas Rageau, contrabbasso e Antoine Paganotti, batterista (Francia) e Nardis Jazz Club, Istanbul, in collaborazione con l’ICR Istanbul. Il 6 ottobre a Berlino si svolgerà il concerto del baritono Alexandru Chiriac (Romania), dek pianista Cristian Niculescu (Romania/Germania) e del violoncellista Radu Nagy (Romania/Germania). A Roma il 4 ottobre la PlaCello Ensemble nella Città Eterna, concerto dei violoncellisti Razvan Suma, Ella Bokor, Soma David, Mircea Marian (Romania). A Parigi l’8 ottobre è previsto il recital pianistico di Ingmar Lazar al Théâtre le Ranelagh, Parigi, in collaborazione con l’ICR Parigi. Tappa a Vienna il 14 ottobre per il concerto della mezzosoprano Ruxandra Donose (Romania/Austria) e del pianista Sergiu Tuhutiu (Romania). A Milano il Festival arriverà il 16 ottobre coin “Un Artista, un Pianoforte e un Cimbalo”, concerto del pianista Catalin Raducanu (Romania). Il Galà dei Premi di Eccellenza Propatria con recital di pianoforte di Matei Labunt (Romania/Germania) e Annastella Gibboni (violino/Italia), vincitori del Premio Speciale Propatria, assegnato nell’ambito del concorso “International Competition for Youth Dinu Lipatti”, e spettacolo di balletto dello Studio di Balletto per bambini e giovani dell’Opera Nazionale di Bucarest.

Il 28 ottobre, infine, il concerto straordinario di chiusura del festival e Galà dei Premi di Eccellenza con l’Orchestra Filarmonica George Enescu, diretta da Constantin Adrian Grigore, con i solisti Teodora Gheorghiu, soprano (Romania/Svizzera) e Sorin Coliban, baritono (Romania/Austria) a Bucarest presso l’Ateneo Romeno di Bucarest, in collaborazione con la Filarmonica George Enescu.