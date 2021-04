Recovery, 100 mln per l’Albergo dei Poveri. E’ tra i 14 interventi strategici pianificati dal Governo per 1,4 mld

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi presenterà al Parlamento destina oltre 6 miliardi di euro alla cultura, di questi 1,46 miliardi saranno investiti per i grandi attrattori culturali su 14 interventi strategici. La misura – si legge in un comunicato del ministero della Cultura – si articola così: Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale a Venezia 169,556 milioni di euro; Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città – Trieste 40 milioni di euro; Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro – Torino 100 milioni di euro; Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) – Milano 101,574 milioni di euro; Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi – Genova 69,97 milioni di euro; Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po – Regioni Veneto, Emilia Romagna 55 milioni di euro; Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi – Firenze 95 milioni di euro; URBS. Dalla città alla campagna romana – Roma 105,9 milioni di euro; Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria – Reggio Calabria 53 milioni di euro; Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente – Bari 75 milioni di euro; Recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo – Palermo 33 milioni di euro; Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali – Vari 435 milioni di euro; Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell’immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade Trapani 27 milioni di euro; Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour – Napoli 100 milioni di euro.