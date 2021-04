Recovery: anche capidelegazione a vertice Draghi-ministri su Pnrr/Rpt

Roma, 22 apr (Adnkronos) – A quanto si apprende, ci saranno anche i capidelegazione delle forze di maggioranza al vertice, fissato per le 10 a Palazzo Chigi, tra il premier Mario Draghi e i ministri più coinvolti nella stesura del Pnrr, tra questi Daniele Franco, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Roberto Speranza. Di fatto una ‘cabina di regia’ allargata, che vedrà presenti anche i ‘portavoce’ dei vari partiti che compongono la maggioranza: per Fi Maria Stella Gelmini, per il M5S Stefano Patuanelli, per la Lega Giancarlo Giorgetti, per Iv Elena Bonetti e per il Pd **Andrea Orlando**.