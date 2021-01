Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano. Se l’impianto è in parte migliorato, rimane però totalmente insufficiente. Oltretutto nel testo che abbiamo avuto non vi è alcun riferimento alla governance. A me non pare così normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma. Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa di domani (oggi, ndr.)”. Lo dice Teresa Bellanova in una intervista a ‘la Stampa’ parlando del Recovery plan.