Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Il negoziato che ha portato all’accordo storico sul Pnrr nasce per ridurre le diseguaglianze e disegnare una società post Covid-19 migliore e più giusta. Il Pnrr non è nato per accrescere il business di alcuni grandi gruppi multinazionali, ma per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in diretta a Sky Economia su Sky Tg24.