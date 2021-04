Recovery: Bonomi, ‘contano riforme non i miliardi, lavoro resta ingessato’

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Con i fondi del Recovery Fund, “la sfida è trasformare l’Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scaricare a terra quei duecento miliardi?”. Se lo chiede il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista al Corriere della Sera, lamentando che “due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono abbastanza declinate. Le altre non ancora. Le riforme già ben definite sono 5 su 47. Ma lì noi ci giochiamo tutto ed è la vera sfida con l’Europa”, osserva.