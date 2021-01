Recovery: Buffagni, ‘occasione da non perdere per giochi palazzo’**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Pensare al bene dell’Italia e dei nostri concittadini significa mettere da parte egoismi, personalismi e lavorare dando risposte ad un Paese che sta vivendo il momento più difficile della storia della nostra Repubblica sia a livello sanitario che economico. Se c’è da confrontarsi sui temi, sulle idee, sui progetti il Movimento 5 Stelle c’è sempre insieme al Presidente Conte. Siamo la prima forza in parlamento, dobbiamo farci valere di più, se qualcosa va migliorato non dobbiamo aver paura, ma la priorità non sono le poltrone e la difesa delle stesse, ma dare risposte alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori a partire dalle Partite Iva che soffrono in questo momento”. Così in un post su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.