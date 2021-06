Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Sul dl Fondone siamo alle comiche finali. La Commissione Bilancio non riesce ad esaminare il provvedimento, anzi, i lavori non sono neppure iniziati perché il presidente Pesco non fa che convocare e sconvocare sedute a causa della litigiosità della sua maggioranza chiusa in riunioni fiume che non stanno portando a nulla”. Lo dice il senatore Nicola Calandrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.