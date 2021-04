Recovery, Cib: “Riconosciuto ruolo strategico del biometano da agricoltura”

Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “Ritengo che questo sia un segnale importante che riconosce come gli impianti di digestione anaerobica integrati nelle aziende agricole siano infrastrutture strategiche in grado di stimolare la transizione agroecologica nei territori”. Lo afferma Piero Gattoni, presidente del Consorzio italiano biogas (Cib), esprimendo grande soddisfazione per la decisione del governo di stanziare parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un piano di sviluppo della produzione di biometano in ambito agricolo.