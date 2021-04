Recovery, De Luca: Falso che il 40% delle risorse vada al Sud. Pnrr, titolo da galera. Napoli Covid free a luglio

“E’ stato detto che danno al Sud il 40% delle risorse: non è così”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Per arrivare al 40% di risorse – ha spiegato De Luca – hanno utilizzato un capitolo finanziario che già esisteva, quello del Fondo sviluppo e coesione, che raccoglieva risorse già destinate al Sud. Hanno preso prima 40 miliardi di euro e li hanno messi in questo piano. Poi c’è stato un passo in avanti positivo, hanno ridotto a 15 i miliardi spostati dal Fsc sul programma di rilancio dell’Italia. Ma questo 40% di cui parlano è il risultato di questo trasferimento di risorse. Non è una percentuale interna ai fondi destinati al piano di rilancio”. Secondo De Luca “se vogliamo affrontare seriamente il problema del Sud dobbiamo fare l’operazione che ha fatto la Germania dopo la caduta del Muro di Berlino: la Germania ha preso in mano la parte del suo territorio ex comunista e nel giro di 20 anni, con un impegno prima di tutto ideale, ha riunificato in termini di sviluppo il Paese, risolvendo quella che per noi è la questione meridionale e per loro era il sottosviluppo della Germania ex comunista. Queste operazioni si fanno sulla base di una grande operazione ideale e di una grande forza politica. Questo in Italia non sta accadendo”.

Riparto del fonso sanitario, Draghi dimostri di non discriminare il Sud

“Offro un’occasione immediata al Governo, al presidente Draghi e a quelli che dicono che non c’è una discriminazione verso il Sud, per dimostrarlo. Dobbiamo fare il riparto del fondo sanitario nazionale: si diano ai cittadini campani le stesse risorse che si danno ai cittadini di altri territori” ha detto De Luca. “L’ipotesi discussa in Conferenza delle Regioni – ha spiegato – prevede ancora che la Campania sia l’ultima Regione d’Italia nel riparto. Sfido il Governo a dimostrare che c’è attenzione per il Sud, si diano ai cittadini campani le stesse risorse che si danno ai cittadini di altri territori. Ad oggi ogni cittadino campano riceve 30 euro pro capite in meno l’anno rispetto a un cittadino della Lombardia o del Lazio, 42 euro in meno rispetto a un cittadino dell’Emilia o del Veneto. E’ un’occasione concreta con la quale dimostrare che si ha rispetto per il Sud, e per quello che riguarda, per la Campania”.

Pnrr, chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere

“Il titolo del piano di sviluppo dell’Italia, Pnrr, è non è una sigla ma un convoglio ferroviario. Chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere, è uno capace di qualunque delitto” ha poi affermato il presidente della Regione Campania. “Resilienza – ha aggiunto – è una parola il cui significato è sconosciuto al 99% dei cristiani normali, che si guadagnano la vita con il sudore della fronte”. “I francesi hanno parlato di piano di rilancio, noi di Pnrr, come le sigle che si danno alle galassie di nuova scoperta. Resilienza è una parola inventata da quelli che negli ultimi anni sono passati dall’essere fiduciosi a essere confidenti. Oggi siamo confidenti, perché fa più radical chic. Siamo evidentemente e rimaniamo figli del barocco, dell’arcadia, il burocratismo è quasi un dato genetico incancellabile del nostro paese. Se partiamo così’, a cominciare dal titolo che diamo al piano di sviluppo, credo che ci siano tutti i motivi per non avere grande fiducia nel futuro. ovviamente siccome non abbiamo alternative siamo obbligati a essere confidenti, ma c’è da avere qualche preoccupazione”.

Tolti alla Campania 211 mila vaccini nel silenzio generale

“La Campania è l’ultima regione in Italia nella ripartizione dei vaccini. Ad oggi, nonostante una tuta mimetica su un paio di anfibi vaghi per l’Italia, tolgono a 211mila cittadini campani il vaccino a cui avrebbero diritto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook, facendo così riferimento, senza nominarlo, al commissario di governo per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. “E’ uno scandalo che continua – ha aggiunto De Luca – una vergogna nazionale. Qualcuno ha qualcosa da dire in questo benedetto Paese nel mondo dell’informazione, dell’intellettualità, del pensiero meridionalista, delle persone che hanno rispetto per la Costituzione o semplicemente serie? Come si può tollerare che alla regione con la più alta densità abitativa d’Italia vengano tolti 211mila vaccini nel silenzio generale? Nell’ambito di questo furto, prosegue il sotto furto che riguarda il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna: per questi due vaccini, la Campania è l’ultima nelle consegne. Nonostante tutto questo credo di poter dire che, nel contesto determinato, e avendo 15mila dipendenti in meno rispetto all’Emilia e al Veneto che hanno milioni di abitanti in meno di noi, abbiamo raggiunto obiettivi straordinari che ci collocano al primo posto in Italia per i due dati più significativi, cioè numero di posti occupati nelle terapie intensive e persone decedute per Covid”.

Senza rigore tra due settimane sarà di nuovo zona rossa

“Se immaginiamo che zona gialla significa fare la ricreazione e la movida irresponsabile, nel giro di due settimane diventiamo non zona arancione, ma zona rossa” ha detto Vincenzo De Luca. “E’ bene parlarsi con brutale chiarezza – ha aggiunto De Luca – quello che succederà dipenderà dal 50% dai nostri comportamenti, per l’altro 50% dalla campagna di vaccinazione. Non abbiamo da sperare da altri o da altro, il futuro dipende da questi due fattori: rigore nei comportamenti e campagna di vaccinazione da completare. Se ci manteniamo responsabili noi avremo un’estate di liberazione ed è quello a cui stiamo puntando”.

La prossima settimana l’isola di Capri Covid free

“Se abbiamo i vaccini in proporzione alla popolazione campana noi saremo di gran lunga i primi nel nostro Paese nel completamento del programma di immunizzazione. Gli obiettivi intermedi che abbiamo sono quelli di cui abbiamo già parlato, la prossima settimana l’isola di Capri sarà isola Covid free, e faremo una bella campagna di promozione mondiale perché Capri libera dal Covid è un attrattore per tutta Italia, non per Capri”, ha affermato il presidente della Regione . “La settimana successiva completiamo Ischia”, ha aggiunto De Luca.

Tutta Napoli immunizzata entro luglio

“Abbiamo l’obiettivo, oltre il comparto turistico-alberghiero e delle imprese, di completare per luglio l’immunizzazione di tutta la città di Napoli”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Vediamo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, ce la metteremo tutta. Sarebbe un risultato di rilievo mondiale”, ha concluso De Luca.

Salvini si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte

“Salvini si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte. In modo particolare – ha aggiunto durante la diretta Facebook -; ho apprezzato la posizione che ha avuto Salvini su due argomenti. Il primo riguarda le chiusure alle 22 o alle 23 di sera: Salvini ha rivendicato come grande risultato questa affermazione che ha fatto Draghi, cioè che a metà maggio verificheremo sulla base dell’andamento dell’epidemia se allungare l’orario di apertura. Questa cosa Draghi l’aveva detta già 10 giorni fa, ma Salvini l’ha rivendicata come suo successo. Poi ha fatto una cosa più sofisticata ma meritevole di altrettanto apprezzamento. Meloni ha presentato la mozione di sfiducia al ministro Speranza, Salvini ha votato contro la mozione della Meloni, confermando la fiducia a Speranza, con la motivazione che una mozione di sfiducia dura un quarto d’ora, preferendo una commissione d’indagine sulla gestione del Covid. La differenza è che la mozione di sfiducia dura un quarto d’ora, la commissione parlamentare che propone Salvini dura un quarto di secolo. Abbiamo quindi sul campo pienamente attivo l’onorevole Salvini”, ha concluso De Luca.

Vaccini, domenica apre l’hub a Capodichino

“Apre domenica il maxi-hub vaccinale allestito dalla Regione Campania in un hangar dell’aeroporto di Capodichino, messo a disposizione dalla Atitech dell’imprenditore Gianni Lettieri” ha annunciato De Luca sottolineandone le cifre: 32 box vaccinali su una superficie di 10mila metri quadri, 150 unitàdi personale impegnate ogni giorno per poter erogare fino a sei-ottomila dosi quotidiane, “ovviamente a patto di ricevere i vaccini che ci spettano. Se e quando sarà così, la Campania sarà di gran lunga la prima regione italiana per capacità vaccinale”. L’hub di Capodichino accoglierà cittadini delle tre Asl di Napoli e provincia.