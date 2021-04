Recovery: De Petris, ‘Italia e Ue seguano Biden, riforma fisco per società equa’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il Piano di aiuti e redistribuzione della ricchezza lanciato dal presidente Biden è un evento di portata storica. Indica anche all’Europa e all’Italia quale sia la strada da seguire per affrontare il nodo scorsoio di disparità sociali che hanno raggiunto livelli non più tollerabili eticamente e non più sopportabili socialmente senza provocare presto un collasso dell’intero sistema. La riforma fiscale che, nel quadro del Pnrr, il governo si è impegnato a varare deve andare in questa direzione ed essere la leva per intervenire sia sulle disparità sociali che sulle politiche ambientali”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.