Recovery: dl reclutamento in Cdm, 3 canali per assumere

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Il cosiddetto dl reclutamento, che andrà in Cdm domani ed è stato illustrato oggi in cabina di regia dal ministro Renato Brunetta, si compone di due parti: la prima definisce le regole per le procedure di reclutamento semplificate e rapide per le assunzioni di tecnici a tempo determinato e la collaborazione di esperti per progetti legati al Pnrr, la seconda autorizza le amministrazioni a assunzione di personale per la governance del Pnrr, dunque team transizione digitale, 1.000 esperti per la gestione di procedure complesse, addetti all’ufficio processo.