Recovery: Draghi, ‘oltre 21mila punti ricarica auto elettriche’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il Pnrr italiano stanzia “complessivamente 3,6 miliardi sullo sviluppo dell’idrogeno, dato significativamente superiore ai 2 miliardi della Francia e all’1,6 miliardi della Spagna. È evidente che la transizione debba tendere all’utilizzo di idrogeno verde. Questo richiederà una efficacia senza precedenti nel raggiungimento dei target di generazione di elettricità da sorgenti rinnovabili, in assenza delle quali si dovranno considerare tecniche alternative per la generazione del vettore idrogeno”. Così il premier Mario Draghi, in Aula alla Camera per la replica sul Pnrr.