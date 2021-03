Recovery: Fitto, ‘se serve McKinsey chiudere strutture verifica e usare fondi per ristori’

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il governo attualmente spende l’incredibile cifra di 155 milioni di euro per le strutture di valutazione, verifica e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e oggi per riscrivere il Recovery si affida a una consulenza esterna della McKinsey. Se le strutture attualmente deputate a questo non sono utili il governo le chiuda e inizi a destinare quelle risorse per i ristori”. Lo afferma il copresidente del Gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto.