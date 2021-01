Recovery: fonti Iv, ‘testo non c’è e senza non c’è motivo di convocare Cdm’**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Per tenere in ostaggio un documento, il documento dovrebbe essere disponibile, in mano ai ministri o agli esponenti della maggioranza. Ma il documento sul Recovery Plan non c’è. Finché non c’è un testo completo, dove si capiscano puntualmente i contenuti, non c’è alcun motivo di essere convocati in Consiglio dei Ministri”. Così, a quanto si riferisce, la delegazione di Italia Viva nel corso della riunione di maggioranza, augurandosi che “il testo venga recapitato 24 ore prima”.