Roma, 6 set. -(Adnkronos) – In Italia “siamo entrati nella fase impegnativa dell’attuazione” del Piano di ripresa e resilienza elaborato per il Next Generation Eu e “Molte delle raccomandazioni dell’Ocse condividono lo spirito” con cui il governo italiano ha redatto il Piano. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Daniele Franco in video collegamento per la presentazione del rapporto Ocse 2021 sull’Italia.