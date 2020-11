Recovery Fund, Bonomi “Non spacchettare le risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “La vera sfida del Paese è garantire l’esecuzione degli interventi, è fondamentale dotare il Pnrr di un unico fondo di Recovery in cui inserire le risorse senza spacchettarle tra ministeri, e di una governance unitaria collegata alla Presidenza del Consiglio che assicuri efficienza e organicità nella gestione degli interventi”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un videomessaggio inviato in occasione del convegno “Investire, accelerare, crescere – Dall’Agenda digitale al Recovery Fund: colmare i ritardi, rilanciare il Paese” organizzato da Confindustria Digitale e Luiss Business School. “Questi temi sono stati al centro della trilaterale con le associazioni francesi e tedesche, abbiamo avanzato proposte concrete per una vera solidarietà tra Stati europei, crescita green e digitalizzazione. Abbiamo confermato l’impegno a realizzare progetti e interventi comuni per il digitale con la piena disponibilità affinchè si possa cogliere l’opportunità del Next Generation Eu”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).