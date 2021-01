(Adnkronos) – Nel corso del Consiglio dei ministri il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri infatti ha ribadito ciò che sul Mes ha già detto molte volte. Il Mes, ha spiegato nel corso della riunione, non fa parte di Next generation Eu e non sono soldi che possono essere usati come risorse aggiuntive alle spese per la sanità. Il ministro, invece, è da sempre favorevole a usarlo in sostituzione di risorse già stanziate, se ci fosse consenso politico che non c’è.