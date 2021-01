Recovery: Gualtieri contro Iv, ‘Mes non ha nulla a che vedere con Pnrr’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Vivace confronto in Cdm, a quanto apprende l’Adnkronos, tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e le ministre di Italia Viva. Quanto Elena Bonetti e Teresa Bellanova hanno annunciato la loro astensione sul voto al Recovery plan per via della mancata attivazione del Mes, è intervenuto il responsabile del Mef a chiarire “che lo strumento del fondo Salva Stati non ha nulla a che vedere con il programma Next Generation EU e che, in ogni caso, anche se si decidesse di attivare il Mes, non nell’’ambito del Recovery ovviamente, non avremmo a disposizione risorse per investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già programmati perché altrimenti avremmo un deficit che aumenterebbe in modo corrispondente”. Un altolà in piena regola, racconta chi ha assistito alla scena.