Recovery: in Cdm dl reclutamento più ‘light’, alleggerite assunzioni ministeri**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Il dl reclutamento che arriverà in Cdm domani sarà più ‘light’ rispetto allo schema iniziale, in particolare dovrebbe essere ‘alleggerita’ la parte sulle assunzioni nei vari dicasteri -fatta eccezione per Giustizia e Transizione digitale- motivo di scontro all’interno del governo. E’ quanto si apprende al termine della cabina di regia. Dietro la decisione, la constatazione che sarebbe difficile stimare a monte, viene spiegato, il fabbisogno dei vari dicasteri legati alla messa a terra del Pnrr. Da qui la decisione -presa nel corso della cabina di regia con il premier Mario Draghi- di ‘snellire’ la parte in questione.