Recovery: Letta, ‘Pd schierato a tutto tondo per successo Next generation Eu’

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Adesso abbiamo due obiettivi, della vita, per un partito come il nostro. Dobbiamo schierarci a tutto tondo, metterci completamente al lavoro su questi obiettivi: che sia un successo il Next generation Eu, che sia utilizzato bene, e che l’utilizzo positivo di oggi ci consenta di poter dire che diventerà permanente per il futuro dell’Unione europea”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a un seminario on line.