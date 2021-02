Recovery Plan: il mercato assicurativo rischia il collasso

L’occasione italiana di utilizzare i finanziamenti europei del Recovery Fund è unica ed irripetibile: come hanno detto e scritto in tanti, è forse la miglior occasione per (ri)sollevare le sorti del nostro Paese.

Il Recovery Plan italiano è suddiviso in sei ambiti:

1) Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo e la Pubblica Amministrazione, l’istruzione, la Sanità e il Fisco

2) Rivoluzione verde e transizione ecologica

3) Infrastrutture, per la mobilità e le telecomunicazioni, con la realizzazione di una Rete nazionale in fibra ottica, lo sviluppo delle reti 5G e l’Alta Velocità

4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura

5) Equità sociale, di genere e territoriale, con focus sulle politiche attive del lavoro e sul piano per il Sud

6) Salute

Si può ragionevolmente ritenere che questi capisaldi, pur invariati negli ambiti di attività, saranno assolutamente rivisti in quanto a proporzioni nelle procedure attuative che saranno poste in campo.

Infatti la recente uscita dei rappresentanti della Banca d’Italia, che ha di fatto bocciato la bozza del piano resa pubblica dal precedente Governo, riproporrà le tematiche che troveranno un approccio metodologico diverso ma che non potrà discostarsi rispetto agli ambiti precedentemente individuati.

Si aggiunga anche la recente uscita del presidente del Bundestag – parlamento federale tedesco – Wolfgang Schäuble da sempre promotore dell’austerity e dei vincoli di bilancio. Sorprendendo tutti i suoi interlocutori ha chiaramente detto che il recovery plan adottato dovrà essere solo l’inizio di un piano massiccio e strutturale di investimenti, lasciando intendere un rilancio ed una seconda fase del programma già approvato.

Ritornando ai numeri in gioco, parliamo di oltre 200 miliardi di euro di investimenti finanziati dall’Unione Europea da finalizzare per la spesa nel triennio 2021-2023 che dovrebbero rappresentare uno stimolo impressionante per l’economia.

Il tutto dovrebbe materializzarsi attraverso la realizzazione di contratti pubblici (lavori, servizi, forniture, concessioni, licenze, autorizzazioni, ecc.) ai quali, nella maggioranza dei casi, va prestata copertura cauzionale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni. Oppure in bandi per contributi a progetti pubblici e privati che richiedono adeguata presenza di garanzia per anticipi e regolari esecuzioni.

Partendo da questi assunti la riflessione da porre all’ordine del giorno è la seguente: il nostro sistema delle garanzie (assicurative, bancarie e finanziarie) è in grado di sostenere questo impatto? Esiste sul mercato assicurativo, da sempre bacino primario per la gestione di queste garanzie, la capacità di ritenzione per questa enorme mole di garanzie?

La risposta al momento è da considerarsi negativa. Con grande consapevolezza siamo tenuti a constatare che mercato assicurativo nazionale delle fidejussioni vive una situazione di incertezza prospettica:

• da una parte ci sono gli assicuratori che possiamo definire “generalisti”, i quali nella maggioranza dei casi hanno assunto una posizione di chiusura verso i nuovi rischi cauzioni già durante la prima fase della pandemia e dopo un anno sono veramente scarsi segnali di apertura;

• dall’altra parte ci sono gli assicuratori “specializzati” nel ramo 15 (il ramo ministeriale delle Cauzioni) che per quanto si sforzino nel dare supporto non riescono a concedere alle imprese italiane gli affidamenti necessari al rilascio delle garanzie richieste; questo perché le esposizioni sugli affidamenti sono prossime alla saturazione in conseguenza della concentrazione del business su un numero ristretto di operatori.

La conseguenza è la paralisi del piano di recovery che corre il rischio di arenarsi nella ridotta capacità del mercato assicurativo cauzioni di assorbire una così grossa quantità di garanzie in un arco temporale così stretto.

Ovviamente le soluzioni sono a portata di mano ma non sembra che esista una consapevolezza (politica) del problema.

In senso realistico più che provocatorio, sarebbe possibile strutturare una forma di coassicurazione o riassicurazione ad hoc da offrire alle compagnie di assicurazioni per tutte le garanzie prestate per i contratti del Recovery Plan, utilizzando un sistema simile a quello di Garanzia Italia: in tal modo, si darebbe supporto al mercato assicurativo delle fidejussioni che è al limite delle sue capacità e si amplificherebbero i benefici (collettivi) del recovery con una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese che più di tutte soffrono per gli affidamenti.

Non è da escludere il rischio più grave che si delinea all’orizzonte: quello di vedere sfumare questa enorme opportunità – e con esse i benefici della ripresa economica – per mancanza di supporto. La necessità di affrontare la questione dal punto di vista “politico” prima ancora che strutturale è evidente.

Sarebbe auspicabile che sul tavolo delle priorità del nuovo Governo ci sia anche la valutazione di una soluzione al problema sollevato che, allo stato, può arrivare solo dai tecnici e non certo dalla politica in generale.

Salvatore Magliocca