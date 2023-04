Recuperare il Presepe Pasquale aiuta la tradizione ed il turismo

Ambiente sotterraneo della chiesa di San Nicola alla Carità a Napoli. Un artigiano, Giuseppe Russo, fino a trent’anni fa allestiva un presepe. Un ennesimo Presepe nella patria del Presepe. Sconvolgente, a tratti allucinante, gracchiava un comico del primo millennio. Notizia Bomba. Questo Presepe però, non è quello che rappresenta la natività. Signori e Signore ecco a voi il Presepe Pasquale. Per dindirindina, sentito mai. Poco conosciuto e rappresentato, però ha radici molto antiche: già prima del XVI secolo era in uso nel Regno di Napoli: il Sepolcro a personaggi. Salvatore Di Giacomo e Matilde Serao, spiegavano che non si trattava dei sepolcri allestiti nelle chiese durante la Settimana Santa, ma di una vera e propria struttura presepiale con autonome regole compositive. Fico, direbbero gli adolescenti. Il figlio di Luca Cupiello, avrebbe un bel da fare a contestare prima quello natalizio e poi quello pasquale, anche perchè quello pasquale è composto da tanti quadri plastici dedicati ai giorni della passione: l’Ultima Cena, Gesù l’Orto del Getsemani, Cristo giudicato da Pilato, la Veronica, l a Crocifissione, la Deposizione e la Resurrezione,

Al centro della struttura presepiale, allestita durante la Settimana Santa, non c’è naturalmente la capanna ma il Crocifisso, non ci sono i pastori e gli angeli ma le Arma Christi: i flagelli, la Veronica, i chiodi, i tre dadi, lo scettro di canna, la tunica, la lancia, la corona di spine, il gallo, la brocca e il bacile, il sepolcro e il cartiglio con l’acronimo più famoso al mondo: INRI. Essi hanno legami con la mitologia greca, i Vangeli Apocrifi, gli studi antropologici di J.G. Frazer, le analisi sulla simbologia religiosa di Carl Gustav Jung, fino alle osservazioni di San Girolamo e dei Padri della Chiesa

Il Presepe di Pasqua consumò la sua funzione devozionale principalmente in luoghi chiusi al pubblico, in particolare nei monasteri femminili. Il sepolcro casalingo invece era collocato sotto la classica campana di vetro o addirittura in bottiglia e fatto in materiali che non soddisfacevano solo esigenze estetiche ma rispondevano ad una precisa pulsione devozionale. Un esemplare di questo presepe, oggi poco in auge, è visibile nella chiesa dei Padri Passionisti di Novoli E’ posto in una teca di vetro rettangolare, realizzato in cartapesta e terracotta. Fu un dono della nobile famiglia Palmieri di Monopoli a padre Pietro Paolo dell’Immacolata che lo portò a Novoli. Un ulteriore esempio di Presepe Pasquale è quello dell’anonimo Leccese conservato nel corridoio del ritiro di Novoli e che è stato datato tra a fine del 700 e l’inizio dell’ 800.

A Napoli, artigiani come quelli di San Gregorio Armeno, potrebbero riaccendere questa tradizione semi scomparsa realizzando raffigurazioni che attraverso l’interpretazione delle tappe della via Crucis riporterebbero in vita l’antica tradizione arricchendo le manifestazioni del Culto Pasquale in città.

Sarebbe molto emozionante, se, riprendendo l’usanza, eseguissero le varie scene del Presepe, seguendo un ordine progressivo durante la Quaresima. Nel corso delle settimane, potrebbero essere rappresentate una per volta le varie scene, seguendo la scansione temporale indicata dal Vangelo, in modo da raccontare al meglio gli ultimi eventi che hanno caratterizzato la vita di Gesù. L’ultima scena sarebbe il culmine di tutta la rappresentazione: la Resurrezione di Cristo. Tradizione, religione, identità ed esaltazione delle capacità creative del nostro artigianato. Anche la Pasqua può essere meglio vissuta grazie all’interpretazione.